Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat tutuklandı
Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), ()- ÇORUM'un Alaca ilçesinde kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldüren Musa Tokmak (20), tutuklandı. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medya hesabından, 'Madem ki...
Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), ()- ÇORUM'un Alaca ilçesinde kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldüren Musa Tokmak (20), tutuklandı. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medya hesabından, 'Madem ki cennete gidemiyecez o zaman cehennemi hak edelim' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Olay, Pazartesi gecesi Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye ait eve gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı.
Olaydan 3 gün sonra Ankara'da polise teslim olan Tokmak, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Susma hakkını kullanan Tokmak, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Cinayet zanlısı Musa Tokmak'ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, 'Madem ki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2