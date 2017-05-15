Kayınpederini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan damada 38 yıl

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederi 46 yaşındaki Arif Aktürk'ü öldürmek, kayınvalidesi 45 yaşındaki Hava Aktürk'ü de ağır yaralamak suçundan tutuklu yargılanan 31 yaşındaki Tarık Yıldız, toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay İlkadım İlçesi Derebahçe Mahallesi'nde yaklaşık 6 ay önce meydana geldi. Tarık Yıldız'ın eşi Ayşe Yıldız, ailevi sorunlar nedeniyle olaydan yaklaşık 1.5 ay önce kızı 3 yaşındaki Medine Hilal'i de alarak, evi terk edip babası Arif Aktürk'ün evine yerleşti. Tarık Yıldız, çocuğunu görmek için otomobil ile kayınpederinin evinin önüne geldi. Yıldız, burada kayınpederi ve kayınvalidesi Hava Aktürk ile tartışmaya başladı. Daha sonra da otomobilden pompalı tüfeği alıp ateş eden Tarık Yıldız, kayınpederi Arif Aktürk ve kayınvalidesi Hava Aktürk'ü ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan Arif Aktürk öldü. Hava Aktürk ise tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek', 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Tarık Yıldız bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine son savunmasını yapan Yıldız suçlamayı kabil etmedi. Havaya ateş ettiğini öne süren Tarık Yıldız, kayınpederi ve kayınvalidesinin kendisine hakaret edip saldırdığını, kavga sırasında tüfeğin ateş aldığını söyledi.

İfadenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanığı olay sırasında kendisine müdahale eden 3 kişiyi tehdit etmekten 3 yıl 9' aya, kasten adam öldünmek suçundan 25 yıla ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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