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Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürüp, eşini yaraladı; intihar etti (2)

MUĞLA'YA SEVK EDİLDİ Aydın Çine ilçesinde et lokantası işleten Aydın Bozkurt'un (37), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçi emeklisi kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ve imam hatip lisesi öğrencisi kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'yı...

Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürüp, eşini yaraladı; intihar etti (2)

MUĞLA'YA SEVK EDİLDİ
Aydın Çine ilçesinde et lokantası işleten Aydın Bozkurt'un (37), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçi emeklisi kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ve imam hatip lisesi öğrencisi kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'yı (18) pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiği olayda yaralanan, boşanma davası süren pazar esnafı eşi Zeynep Bozkurt'un (35) tedavisi sürüyor. Zeynep Bozkurt'un, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca çiftin bir oğullarının bulunduğu ifade edildi.
ADLİYEDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Köyceğiz'de oturan, 12 yıllık evli olan ve 2 aydır ayrı yaşayan Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin boşanma davasının sürdüğü, ayrıca Zeynep Bozkurt'un, eşinin malvarlığı ile ilgili tedbir davası da açtığı öğrenildi. Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin, ayrı ayrı araçlarla, bugün Köyceğiz Adliyesi'ndeki bu tedbir davasının duruşmasından döndükleri öğrenildi.
Olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri ise savcılığın ve jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, "Her iki tarafı da yakından tanıyorum. Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Çok üzüldük. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıya da acil şifalar diliyorum" dedi.

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), ()

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