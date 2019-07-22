Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Kayınbiraderinin silahlı saldırısında öldü

GÜMÜŞHANE'de kayınbiraderi M.A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hakan Akbağ(43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde meydana geldi. Evinin önünde oturan Hakan...

Kayınbiraderinin silahlı saldırısında öldü
GÜMÜŞHANE'de kayınbiraderi M.A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hakan Akbağ(43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde meydana geldi. Evinin önünde oturan Hakan Akbağ, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Akbağ, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Akbağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kayınbirader M.A. ise ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
Esnaf olan Hakan Akbağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.