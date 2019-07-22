Kayınbiraderinin silahlı saldırısında öldü

GÜMÜŞHANE'de kayınbiraderi M.A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hakan Akbağ(43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde meydana geldi. Evinin önünde oturan Hakan Akbağ, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Akbağ, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Akbağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kayınbirader M.A. ise ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.Esnaf olan Hakan Akbağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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