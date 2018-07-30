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Kayınbiraderini öptükten sonra öldüren emekli polis: Sarhoştum

ADANA'da, kafateryada otururken yanına gittiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (50) elini sıkıp yanaklarından öptükten sonra, tabancayla vurarak öldüren emekli polis Talip Çelik (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çelik'in Emniyet'te...

Kayınbiraderini öptükten sonra öldüren emekli polis: Sarhoştum
ADANA'da, kafateryada otururken yanına gittiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (50) elini sıkıp yanaklarından öptükten sonra, tabancayla vurarak öldüren emekli polis Talip Çelik (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çelik'in Emniyet'te verdiği ifadesinde, "Çok sarhoştum, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Allahım ben şimdi ne yapacağım" dediği öğrenildi.
Olay, 28 Temmuz'da Seyhan ilçesi Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki kafeteryada meydana geldi. Emekli polis Talip Çelik, bir süre önce borç verdiği, eski Adana Büyükşehir Belediyesi CHP İl Genel Meclis Üyesi olan kayınbiraderi İsmet Avcı'yı arayıp, parasını istedi. İddiaya göre olumsuz yanıt alan Talip Çelik, İsmet Avcı'nın bir kafeteryada olduğunu öğrenip, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına gitti. Masada oturup dondurma yiyen Avcı'nın yanına gelen Çelik, kayınbiraderinin elini sıkıp yanaklarından öptü. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran Çelik, Avcı'ya ateş etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Bu sırada kafeteryadaki diğer müşteriler, masalarından panikle kalkarak sağa sola kaçıştı. Dondurma yiyen bazı aileler de çocuklarını kucaklayıp, kafeteryayı hızla terk etti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
Bir süre yerde oturan yaralı Avcı ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Talip Çelik ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen Çelik'in sorgusunda, "Olay anında sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyorum. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım" dediği öğrenildi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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