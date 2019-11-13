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Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KONYA'da ortak kauçuk işi yaptığı kayınbiraderi Sefa Uyanık'ı (54) bıçaklayarak öldüren Yakup Esenkaya'nın (61) 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan Sefa Uyanık'ın kızı Hatice Ç.,...

GÜVENLİK 13.11.2019, 08:19
Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
KONYA'da ortak kauçuk işi yaptığı kayınbiraderi Sefa Uyanık'ı (54) bıçaklayarak öldüren Yakup Esenkaya'nın (61) 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan Sefa Uyanık'ın kızı Hatice Ç., halası Fatma Esenkaya'nın (66) kendisine, "Yakup her zaman üzerinde çakı taşır. Artık bıçak taşımaya başladı. Olay günü de bıçağı üzerine almış. 'İnşallah Sefa'ya bir şey yapmaz' diye düşündüğüm sırada Sefa'nın öldürüldüğünü öğrendim' dediğini ileri sürdü.
Olay, 26 Ocak tarihinde merkez Meram ilçesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Uyanık, 42 RA 486 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken araçta bulunan eniştesi Yakup Esenkaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Esenkaya, Uyanık'ı defalarca bıçaklayarak, ağır yaraladı. Direksiyon kontrolünü yitiren Uyanık, önünde giden otomobile çarparak durdu. Esenkaya ise araçtan inerek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 
'ÖLDÜ MÜ?' DİYE SORDU
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Yakup Esenkaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada Esenkaya, Feridiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Esenkaya, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kim böyle yaparsa temizlensin, sahtekar adamlar kalmaz piyasada. Benimle ortaklık yaptı, parayı cebine indirdi. Resmen hırsızlık yaptı. Hırsızlığın cezasını çekti. 3-4 sefer uyardım dinlemedi. Kauçuk alt tabanı işi yapıyorduk. Gelen parayı cebine indirmeye başladı. 150 bin lira alacağım vardı. O yüzden vurdum. Uyardığım halde dinlemedi" dedi. Yakup Esenkaya, gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu. Yakup Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'DAHA ÖNCE DE KAVGA ETTİLER, BARIŞTIRDIK'
Tutuklu sanık Yakup Esenkaya'nın 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Yakup Esenkaya, Sefa Uyanık'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma Esenkaya, eşi ile kardeşinin daha önce de kavga ettiğini ancak barıştırdıklarını söyledi. Esenkaya, "Eşim ile kardeşim ortak iş yaptılar. İşe birlikte gidip gelmeye başladılar. 3 ay iyi geçindikten sonra parasal konularda aralarında anlaşmazlıklar oldu. Olay tarihinden önce iki farklı zamanda kavga ettiler. Sefa'nın eşi ile ben araya girerek ikisini barıştırdık. En sonunda da böyle bir olay meydana geldi" dedi.
HALASI İLE ARASINDA GEÇEN KONUŞMAYI ANLATTI
Duruşmaya katılan Sefa Uyanık'ın kızı Hatice Ç., halası Fatma Esenkaya ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Hatice Ç. halasının kendisine, "Yakup eve geldiğinde çok şükür bugün de bir şey yaşanmadı diye dua ediyorum. Yakup her zaman üzerinde çakı taşır. Olaydan kısa süre önce ise bıçak taşımaya başladı. Olay günü de bıçağı üzerine almış. 'İnşallah Sefa'ya bir şey yapmaz' diye düşündüğüm sırada Sefa'nın öldürüldüğünü öğrendim" dediğini ileri sürdü.
Fatma Esenkaya ise yeğeninin bu iddialarını kabul etmediğini, aralarında bu tür bir konuşmanın geçmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Yakup Esenkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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