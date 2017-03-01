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Kayınbiraderini öldüren emekli polise müebbet

ADANA'da borcu olduğu kayınbiraderi 36 yaşındaki Mehmet Ali Kanık'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis 43 yaşındaki Rifayi Tahta, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ali Kanık, ablası Sultan Tahta'ya...

Kayınbiraderini öldüren emekli polise müebbet
ADANA'da borcu olduğu kayınbiraderi 36 yaşındaki Mehmet Ali Kanık'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis 43 yaşındaki Rifayi Tahta, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Mehmet Ali Kanık, ablası Sultan Tahta'ya 122 Cumhuriyet altını ile 85 bin TL verip saklamasını istedi. Polis memuru olarak görev yaptığı sırada geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle malulen emekli edilen Rifayi Tahta da borcu olduğunu söyleyerek eşi Sultan'dan bu para ve altınları aldı. Mehmet Ali Kanık parasını geri istediğinde eniştesinin aldığını öğrendi. Tahta, parayı geri ödeyeceğini söylemesine rağmen 1 yıl boyunca ödeme yapmadı. Rifayi Tahta, 18 Ekim'de Kanık'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
ÖLDÜRME KASTIM YOKTU
Tutuklu sanık Rifayi Tahta, ömür boyu hapis cezası istemiyle 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Kayınbiraderi ile borcunu aylık olarak ödeme konusunda anlaştıklarını söyleyen Tahta savunmasında şunları söyledi:
"Mehmet Ali sürekli paranın tamamını ödemem için beni sıkıştırıyordu. Olaydan yaklaşık 1 ay önce eşime mesajlar gönderip tehdit etmiş. Sürekli beni de arayıp hakaret ve küfür ediyordu. Olay günü beni arayıp 'geliyorum kızlarını dışarı çıkartacağım' diye bağırdı. Ben de bunun üzerine av tüfeğini alarak aşağı indim. Asansörden çıkar çıkmaz Mehmet Ali ile karşılaştım. Elinde içki şişesi vardı. Sakinleştirip dışarı çıkarmaya çalıştım. Bu sırada belinden bıçak çıkartarak bana doğru döndü. Ben de yere doğru iki el ateş ettim. Öldürme kastı ile ateş etmedim."
Mahkeme heyeti, Rifayi Tahta'ya kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verirken herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.

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