Kayınbabasının öldürdüğü gelin toprağa verildi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, husumetli olduğu kayınbabası Ömer A., tarafından tabancayla vurularak ölen Şeynur A. (31) toprağa verildi.

Dün, akşam saatlerinde Doğu Mahallesi'nde Şeynur A., yolda yürürken iddiaya göre husumetli olduğu kayın babası Ömer A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada öfkelenen Ömer A., yanındaki tabancayla Şeynur A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Şeynur A. kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinde polis tarafından yakalanan Ömer A. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen uzman çavuş Gökhan A.'nın eşi olan ve kayınbabasının kurşunlarıyla hayatını kaybeden Şeynur A., Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından sabah saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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