Kayıkları alabora olan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, gezinti için açıldıkları Marmara Gölü'nde, bindikleri kayığın alabora olması sonucu suya düşen 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, yaşamlarını yitiren AK Parti Gölmarmara İlçe Başkan Yardımcısı Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ın (13) cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30), Cumhur Pişirgen (37), Nebi Saygı ve Mesut Karakülah, geçen 20 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında gezinti için Saruhanlı ilçesinden 4 metrelik kayık ile Marmara Gölü'ne açıldı. 1 saat sonra gölün Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi yakınlarına geldiklerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle kayık, alabora oldu. Durumu fark eden çevredeki balıkçılar, kayıkları ile yardıma gidip Olçun Tekin, Ozan Yıldırım ve Cumhur Pişirgen'i sağ olarak kurtardı. Kurtarılan 3 kişi tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Karakülah ile Nebi Saygı ise gölün karanlık sularında gözden kayboldu. Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Deniz Polisi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca suda ve karada yapılan aramalarda kayıp 2 kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine arama çalışmalarına ara verildi. Günün ilk ışıkları ile birlikte gölde yeniden arama kurtarma çalışmaları başladı. 3 saat süren arama sonucunda gölün 5 metre derinliğinde, deniz polisi dalgıçları tarafından sazlıklar arasında Saygı ve Karakülah'ın cesetlerine ulaşıldı. İkilinin cesetleri botla kıyıya çıkarılıp, Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

CENAZESİNE PARTİLİLER KATILDI

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken yaşamı yitirenlerden Nebi Saygı için Gölmarmara Garaj Camii'nde saat 11.00'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Saygı'nın babası Hayrettin Saygı, yakınları, sevenleri ve çok sayıda AK Partili katıldı. Kılınan namazın ardından Saygı'nın cenazesi Gölmarmara Belediye Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. Göldeki kayık faciasında hayatının baharında yaşamını yitiren Mesut Karakülah için de öğle vakti Gölmarmara Yenicami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, AK Parti Manisa Miletvekili Uğur Aydemir ve Akhisar Kaykamı Sabit Kaya, Karakülah'ın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Karakülah'ın cenazesi de Gölmarmara Belediye Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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