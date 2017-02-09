Kayığı fırtınada alabora olan balıkçı kayboldu

Ayhan AYDEMİR/YAKAKAENT (Samsun), () - SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde, fırtınada kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen denizde kayboldu. Kayıp balıkçının bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yakakent İlçesi'nde limandan bu sabah kayığıyla balık tutmak için denize açılan Muharrem Şen, kayığın fırtınada alabora olmasıyla kayboldu. Tuttuğu balıkları restoranlara satarak geçimini sağladığı belirtilen Muharrem Şen'i arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir süre sonra kayıp balıkçının parçalanmış kayağı kıyıya vururken, denizde arama-kurtarma çalışması sürüyor.

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