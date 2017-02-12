Kayığı alabora olan balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi

Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT(Samsun),() - SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde 4 gün önce fırtına nedeniyle kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen'i arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeni ile bugün ara verildi.

Samsun'un Yakakent Limanı'ndan 4 gün önceaçılan Muharrem Şen'in kayığı fırtına nedeniyle alabora oldu. Parçalanan kayık bir süre sonra karaya vurdu. Ancak balıkçıdan haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, tekne ve helikopterle deniz üzerinde arama kurtarma çalışması yaptı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarına bugün ara verildi. Denizdeki fırtınanın arama ve kurtarma çalışmalarına engel olduğu belirtilirken çalışmaların hava koşullarının düzelmesi sonrasında tekrar başlatılacağı ifade edildi.

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