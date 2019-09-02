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Kayboldukları yaylada 40 saat sonra ulaşılan gruptakiler o anları anlattı (2)
HAYATTA KALMA MÜCADELELERİ KAMERADA Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları Handüzü Yaylası'nda kaybolan ve arama kurtarma ekiplerince 40 saat sonra ulaşılan 6 kişilik grubun, kurtulmak için bölgenin zorlu coğrafyasında...
GÜVENLİK 02.09.2019, 10:05
HAYATTA KALMA MÜCADELELERİ KAMERADA
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları Handüzü Yaylası'nda kaybolan ve arama kurtarma ekiplerince 40 saat sonra ulaşılan 6 kişilik grubun, kurtulmak için bölgenin zorlu coğrafyasında verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanak nedeniyle Paşaçukur Deresi'nin taşmasıyla patika yolun karşısına geçemeyen ve dere kenarında mahsur kalan grup, bölgede bir mağaraya sığındı. Mağarada üşüyen ve birbirine sokularak ısınmaya çalışan grup, kalan son yiyecekleri tüketirken, bu anları da cep telefonları ile kayda aldı. Görüntülerde, mağarada uzun süre bekleyen gruptakilerin daha sonra ormanlık alandan tırmanarak yaylaya ulaşmaya çalıştığı görülüyor.
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