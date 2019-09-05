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Kaybolduğu ormanlık alanda 20 saat sonra bulundu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çal ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Mehmet Kamar (50), jandarma ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu 20 saat sonra bulundu. Çal ilçesinde yaşayan...

GÜVENLİK 05.09.2019, 14:04
Kaybolduğu ormanlık alanda 20 saat sonra bulundu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çal ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Mehmet Kamar (50), jandarma ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu 20 saat sonra bulundu.
Çal ilçesinde yaşayan Mehmet Kamar, bir yakınını ziyaret etmek için dün saat 17.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi'ne gitti. Bu sırada aniden bastıran sağnak yağmurdan korunmak için yakındaki ağaçlık alana giren Kamar, dağlık bölgede kayboldu. Kamar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Denizli AFAD ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri Kamar'ı bugün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bitkin halde buldu. Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

 

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