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Kaybolan zihinsel engelli gencin, cesedi bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, geçen 3 Aralık günü çıktığı evine bir daha dönmeyen zihinsel engelli 30 yaşındaki Ferhat Örün’ün su kanalında cesedi bulundu. Aksaray merkeze bağlı Taşpınar Beldesi'nden oturan Ferhat...

Kaybolan zihinsel engelli gencin, cesedi bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, geçen 3 Aralık günü çıktığı evine bir daha dönmeyen zihinsel engelli 30 yaşındaki Ferhat Örün’ün su kanalında cesedi bulundu.
Aksaray merkeze bağlı Taşpınar Beldesi'nden oturan Ferhat Örün, geçen 3 Aralık günü öğle saatlerinde, gezmek için belediye otobüsüyle kent merkezine geldi. Ancak akşam saat 17.00'deki beldeye giden son otobüsle dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Yapılan inceleme Örün'ün, en son beldeye giden Aksaray- Adana karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin önünden geçtiği ve Örün'ün, sanayi bölgesinin A kapısının güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Belediye otobüsünü kaçırıp, yürüyerek beldeye dönmeye çalıştığı üzerinde durulan Örün'ün, bulunması için polis, AFAD ve jandarma çalışma başlattı.
CESEDİ SU KANALINDA BULUNDU
Arama çalışmaları sürdüğü sırada bugün Aksaray- Adana karayolu üzerindeki merkeze bağlı Sağlık Beldesi'nde avcılar, su kanalında bir kişinin cansız bedenini fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma, AFAD'ın yardımıyla cesedi sudan çıkarttı. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Ferhat Örün'e ait olduğu belirlendi. Örün'ün cesedi otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaybolduğu ilk gün Organize Sanayi Bölgesi yakınında görülen Örün, yolunu kaybedip geri döndüğü ve Taşpınar Beldesi'ni ararken de su kanalına düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Cesedin bulunduğu bölge ile aynı güzergahtaki Taşpınar Beldesi arasının yaklaşık 20 kilometre olduğu belirtildi.

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