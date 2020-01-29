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Kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu (2)
GÜVENLİK 29.01.2020, 14:37
GEZERKEN BULUNDU
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otele dün akşam gelmeyince arama çalışması başlatılan Polonyalı turist Magdalena Zak, saat 14.00 sıralarında Sorgun ormanı Titreyengöl mevkisinde dolaşırken bulundu. Tek başına olan kadın turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisini bulan jandarma görevlilerine, "Manavgat'ı gezmeye geldim. Manavgat'ı gezdim, eğlendim" dedi. Kadın turist işlemlerinin ardından oteline bırakıldı.
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