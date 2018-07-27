Kaybolan minik kız için polis alarma geçti

TRABZON'da evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Sana Sultani'nin panik yaşayan annesi Jamila Sultani (36) yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, küçük kızı kaybolduğu alanın 500 metre uzağında buldu. Müdahale edilen ambulansın içinde kızına kavuşan Jamila Sultani, sevinç gözyaşı döktü, mahalle sakinleri polislere teşekkür etti.

Kentte, 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu Sana Sultani bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla oynamak için evden çıktığı sırada kayboldu. Aile çocuklarını evlerinin önünde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığıyla görüştükleri aileden kayıp kızın eşkal bilgilerini aldı.

Yaklaşık 100 polisin sevk edildiği mahalle ve çevresinde arama çalışmalarına başlandı. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de eşlik ederken, panik yaşayan kayıp kızın annesi Jamila Sultani, yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçirdi. Sultani’ye bölgeye gelen 112 ekipleri müdahalede bulundu.

Bu sırada polis ekipleri, kaybolan minik kızı, evlerinin 500 metre uzağındaki parkta tek başına buldu. Yaklaşık 40 dakikalık arama sonucunda bulunan kız çocuğu, ambulansta tedavi gören annesine götürüldü. Çocuğunu karşısında gören Jamila Sultani, ambulansta yattığı yerden kalkarak kucağına aldığı kızına sarıldı ve sevinç gözyaşı döktü.

Ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen Jamila Sultani, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Minik kız da yakınlarına teslim edildi.

MAHALLELİ POLİSİ KUTLADI

Mahalle sakinleri, ihbar üzerine alarma geçip, hemen sonuç alan polis ekiplerine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Ergün Memiş, bulunan kızı kucağına alarak, "Size helal olsun" diye bağırarak, polisleri kutladı. Memiş, "Mahallede muhtarlık binamızın yanında ikamet eden Afgan kardeşlerimizin 4 yaşındaki çocukları Sana sabah saatlerinde evden çıkarak kayboldu. Biz mahalleli olarak tüm mahalleyi didik didik aradık. Bu konuda emniyet mensuplarımız büyük bir duyarlılık gösterdi. Tüm il emniyet teşkilatına, asayiş şubesi ekiplerine, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bu tür vakalarla tekrar karşılaşmamak için çocuklarımıza sahip çıkalım, çocukları tek başına dışarı bırakmayalım" dedi.



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