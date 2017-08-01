Kaybolan gencin 3 gün sonra su kanalında ceseti bulundu

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Çumra İlçesi'nde 3 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Emre Büyükgüler’in, son olarak görüldüğü Alemdar mevkisindeki Çarşamba Kanalı’nda cesedi bulundu.

Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren çocukları Emre Büyükgüler'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri tarafından aranmasına rağmen Büyükgüler'in 3 gündür izine rastlanmadı. Emre Büyükgüler'in en son Çarşamba kanalının kenarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, gencin kanala girip boğulma ihtimali üzerine kanala gelen su yollarını kapattı. Bugün sabah saatlerinde dalgıç ekipler tarafından kanalda arama çalışması başlatıldı. Aramada Emre Büyükgüler'in sudaki cansız bedenine ulaşıldı.

Çarşamba kanalından çıkarılan Büyükgüler’in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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