Kaybolan epilepsi hastası 14 saat sonra baygın bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'nun Üyecek Köyü'nde dün akşam kaybolan epilepsi hastası 35 yaşındaki Şükrü Kabadayı, 14 saat sonra köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yarı baygın bulundu.

Şükrü Kabadayı dün akşam saatlerinde ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Geç vakit olmasına rağmen Kabadayı eve dönmeyince arama başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri ile köylüler gece boyunca çevrede arama yaptı. Şükrü Kabadayı, kaybolduktan 14 saat sonra köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta açık arazide yarı baygın bulundu. Vücudunda düşmeye bağlı yaralanmalar oluşan Şükrü Kabadayı, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kabadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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