Kaybolan çocuklar 17 saatlik aramalar sonucu bulundu (6)

GECEYİ OYUN OYNAYIP, UYUYARAK GEÇİRMİŞLER

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan ve yaklaşık 17 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzi içerisinde bulunan iki çocuktan Selim Yağız Özkan (4), yaşadıkları anları anlattı. Geceyi oyun oynayarak geçirdiklerini ve uyuduklarını söyleyen Selim Yağız Özkan, "Gece oyun oynadık. Gece annemi arıyordum. Canavarlar vardı. Gece korkmadım uyuyordum" dedi.

'HERKES SABAHA KADAR ARADI'

Çocuklarına kavuşan Elif- Serkan Özkan çifti ise kötü anlar yaşadıklarını, sonunun mutlu bittiğini belirterek, canla başla mücadele veren herkese teşekkür etti. Serkan Özkan, "Herkes bize yardımcı oldu. Gerek emniyet, gerek jandarma, gerek halk, gençler, herkes yardım etti. Sonunda çocuğumuzu bulduk. Çok mutluyuz, eşim de ben de diğer aile de aynı şekilde. O da çocuğunu çok aradı. Fındıklı halkı benim çocuğumu kendi çocuğu gibi gördü ve sabaha kadar aradı. İki çocuk oynarken kayboldular. Geri dönmekte sıkıntı yaşadıkları için gece kalmışlar. Orada kalmış uyumuşlar, sabah da bulduk çocuğumuzu” dedi.

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