Kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulundu

BİTLİS’in Ahlat ilçesi Yuvadamı köyünde, dün evin önünde oynarken kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un (2), bu sabah yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ağaçlıkta cansız bedenine ulaşıldı.



Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir'in acı haberi, hafızalardaki tazeliğini korurken, bir acı haber de Bitlis'ten geldi. Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvadamı köyünde yaşayan Marangoz ailesinin en küçük çocuğu Sami Yusuf Marangoz, dün saat 09.00 sıralarında evin önünde oynarken, ortadan kayboldu. Sami Yusuf'un olmadığını fark eden aile fertleri, akrabaları ve köylüler arama çalışmalarına başladı. Sami Yusuf'un çevrede aranmasına rağmen bulunamaması üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Sami Yusuf için arama çalışması başlattı. Van'dan gelen AFAD ekiplerinin katılımıyla kadavra köpekleri de kullanılarak, yapılan aramalar, bugün sabah saatlerine kadar sürdü.



AFAD, jandarma ve köylülerin aramaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ağaçlıkta, Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenine ulaşıldı.



Marangoz ailesine acı haber verilirken, Sami Yusuf'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

