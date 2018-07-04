Kayan vinç, iki araca çarptı: 2 yaralı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), () - BURSA’nın Mudanya ilçesinde arıza yapan araçla, yardım etmek isteyen sürücüye ait diğer aracı gören vinç sürücüsü, aracını dik yokuşta park ederek yardıma gitti. Bu sırada kayan vinç, araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi Kızıltoprak mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Semih Giderayak yönetimindeki 16 JFL 35 plakalı araç, Kızıltoprak mevkiinde dik yokuşta arıza yaptı. Yasin Özdemir, yönetimindeki 16 JLU 58 plakalı aracıyla yardım için durdu. Bu arada 16 EC 283 plakalı vincin sürücüsü Ufuk Su, arıza yapan ve ona yardım için duran diğer aracı görünce, vinci dik yokuşta park ederek, yanlarına gitti. Ancak 30 ton ağırlığındaki vinç, oldukça dik olan yokuşta kayarak iki araca çarptı. Araçlardan biri araziye, diğeri ise bir apartmanın bahçe boşluğuna düştü. Kazada sürücüler Semih Giderayak ve Yasin Özdemir yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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