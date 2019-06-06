Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 5 arkadaşı ile yürüyüşe gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Esat Yoruh için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Esat Yoruh, 5 arkadaşı ile birlikte dağlık alandaki seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkiine doğru yürüyüşe yaptı. Dönüş yolunda Yoruh iddiaya göre, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kayalıklardan düşen Yoruh için arama- kurtarma çalışması başlattı.

