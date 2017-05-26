Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Kayalıklardan düşen kadın öldü

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde 24 yaşındaki Emine Çakmak, deniz kıyısında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor. 4 yıl önce eşinden boşanan, 5 yaşında çocuğu bulunan Emine...

Kayalıklardan düşen kadın öldü
BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde 24 yaşındaki Emine Çakmak, deniz kıyısında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor.
4 yıl önce eşinden boşanan, 5 yaşında çocuğu bulunan Emine Çakmak, sabah kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Onur Çakmak, evde ablasını bulamayınca telefonunu aradı. Telefonu açan kişi, Boztepe Mahallesi Fener Altı mevkisindeki kayalıklarda olduğunu, telefonu da kayalıklarda bulduğunu, ancak çevrede ablasının olmadığını söyledi. Telefondaki kişinin tarif ettiği kayalıklara arkadaşlarıyla giden Onur, yaklaşık 100 metre aşağıda ablasını kanlar içinde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Çakmak'ın öldüğü belirlendi.
Polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Emine Çakmak'ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sedyeye konulup halat yardımıyla yukarıya çekilerek çıkarılıp Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI
 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246