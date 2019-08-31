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Kayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardı
Aziz ÖNAL/SOLHAN(Bingöl),( )-BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde gezmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İhsan Avcı, AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İhsan Avcı, sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte...
GÜVENLİK 31.08.2019, 13:18
Aziz ÖNAL/SOLHAN(Bingöl),( )-BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde gezmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İhsan Avcı, AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
İhsan Avcı, sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte Yenidal Köyü'ndeki kayalıklara çıktı. Arkadaşlarından uzaklaşan Avcı, bir kayanın üzerinde mahsur kaldı. Arkadaşları Avcı'yı kurtaramayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 3 saatlik çalışma sonunda Avcı'yı kurtardı. İhsan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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