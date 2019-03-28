Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

TOKAT'ta kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gökçe köyünde hayvancılık yapan Hulusi Akbaş'ın keçilerinden biri, 3 gün önce köy yakınlarında otlarken çıktığı yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Akbaş, çıktığı yerden 3 gün boyunca inemeyen keçisi için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla keçiyi mahsur kaldığı yerden bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Hulusi Akbaş'a teslim edildi.



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