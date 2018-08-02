 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Kayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğuldu

KONYA'nın Hadim ilçesinde merak ettiği baraj gölü kıyısındaki kayalıklarda bulunan mağaraya tırmanırken halatın kopması sonucu suya düşen Fatih Demirci (30), boğularak yaşamını yitirdi. Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinde Fatih...

Kayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğuldu
KONYA'nın Hadim ilçesinde merak ettiği baraj gölü kıyısındaki kayalıklarda bulunan mağaraya tırmanırken halatın kopması sonucu suya düşen Fatih Demirci (30), boğularak yaşamını yitirdi.
Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinde Fatih Demirci ve 3 arkadaşı, botla Bağbaşı Barajı'nda gezinti yaptı. Gezintinin ardından Demirci, baraj kıyısında bulunan kayalıklardaki mağarayı merak edip, kontrol etmek için halatla tırmanışa geçti. Bir süre tırmanan Demirci, halatın kopması sonucu suya düştü. Arkadaşları, Fatih Demirci'yi kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine AFAD ve jandarmaya haber verildi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Havanın da kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Yapılan çalışmada Demirci'nin halata sarılı olan cansız bedeni, bulunarak sudan çıkartıldı. Demirci'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar