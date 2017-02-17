Kayak merkezinde mahsur kalan 700 kişi, 2 saatte kurtarıldı - yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri

'Karacadağ’da 200 kişi mahsur kaldı' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda, kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz...

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’ndeki Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönerken, tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 700 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu, iş makinelerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde günübirlik tatil yaptıktan sonra dönüşe geçen öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 700 kişilik kafileyi taşıyan araçlar, tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Siverek Belediyesi tarafından da bölgeye yönlendirilen çok sayıda iş makinesi, kapanan yolları açmak için zamanla yarıştı.

Çoğunluğu Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen öğrencilerden bazıları, soğuk nedeniyle fenalık geçirdi. Kafile, donmamak için bölgede ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler, kafileye ulaştı. Rahatsızlanan öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kayak merkezinin yolu trafiğe açılarak grubu taşıyan servis araçlarının ilerlemesi sağlandı. Kafile, iş makineleri eşliğinde güvenli bölgelere kadar yollarına devam etti.

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