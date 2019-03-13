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Kavşakta otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Yeni...

Kavşakta otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Yeni Sanayi Mahallesi, Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Onur Yolal (28) yönetimindeki 09 CBV 95 plakalı hafif ticari araç ile 553 Sokak'tan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen Veli Küpeli (23) yönetimindeki 09 NS 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Veli Küpeli, yanındaki Süleyman Savaş (24) ile diğer araç sürücüsü Onur Yolal yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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