Kavşakta otomobil ile motosiklet çarıştı: 2 yaralı
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı ile Faik Berber Sokak'ın birleştiği kavşakta...
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı ile Faik Berber Sokak'ın birleştiği kavşakta meydana geldi. Ceyhun Nalbantoğlu (16) yönetimindeki 35 YNR 37 plakalı motosiklet, kavşakta Mustafa Görmüş (69) yönetimindeki 48 UF 957 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Nalbantoğlu ile otomobil sürücüsü Mustafa Görmüş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Görmüş, ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Nalbantoğlu'nun vücudunun çeşitli yerledrinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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