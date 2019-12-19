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Kavşakta otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı
ADAPAZARI’nda, kavşakta hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücü yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Tekeler Mahallesi Keresteciler Sanayii Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Saka idaresindeki 54 GB 561 plakalı hafriyat...
GÜVENLİK 19.12.2019, 17:56
ADAPAZARI’nda, kavşakta hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Tekeler Mahallesi Keresteciler Sanayii Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Saka idaresindeki 54 GB 561 plakalı hafriyat kamyonu, Besim Boncuk idaresindeki 06 FA 1703 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Besim Boncuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan Besim Boncuk'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Besim Boncuk, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Tekeler Mahallesi Keresteciler Sanayii Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Saka idaresindeki 54 GB 561 plakalı hafriyat kamyonu, Besim Boncuk idaresindeki 06 FA 1703 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Besim Boncuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan Besim Boncuk'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Besim Boncuk, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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