Kavşakta, motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), ()- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Sarıgöl Devlet Hastanesi önünden geçen İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Caddesi'nden, İstiklal Caddesi yönüne giderken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Hüseyin Emre Adıgüzel (17) yönetimindeki 45 TA 4963 plakalı motosiklete, Sinan Kahraman (65) yönetimindeki 45 AAC 730 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Hüseyin Emre Adıgüzel ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Keşkekoğlu (20) ve otomobil sürücüsü Sinan Kahraman yaralandı.

Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralılardan Adıgüzel, Turgutlu Devlet, Keşkekoğlu ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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