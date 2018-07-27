Kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Yıldırım yaralandı.

Kaza, dün gece Orhangazi-İznik Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Uğur Yıldırım yönetimindeki 77 AJ 086 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Mesut Memiş (50) yönetimindeki 16 S 744 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Uğur Yıldırım, araçta sıkışarak yaralandı. Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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