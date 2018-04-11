escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Kavşakta kaza: Anne- baba öldü, 2 çocukları yaralandı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, kavşakta beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Muhammed Sıddık Yazicier ve eşi Filiz Yazicier öldü, oğulları Muhammed Emin Yazicier (15) ile Enes Yazicier (12) yaralandı. Kaza, bugün saat 14.00...

Kavşakta kaza: Anne- baba öldü, 2 çocukları yaralandı
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, kavşakta beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Muhammed Sıddık Yazicier ve eşi Filiz Yazicier öldü, oğulları Muhammed Emin Yazicier (15) ile Enes Yazicier (12) yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bayındır'dan Ödemiş yönüne giden Muhammed Sıddık Yazicier yönetimindeki 35 TIV 58 plakalı otomobil, Pınarlı Kavşağı'nda Bekir Uzundal yönetimindeki 35 YNB 99 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muhammed Sıddık Yazicier, eşi Filiz Yazicier olay yerinde yaşamını yitirirken çocukları Muhammed Emin Yazicier ile Enes Yazicier yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kardeş, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan kardeşlerden Enes Yazicier ambulans helikopter, Muhammed Emin Yazicier ise kara ambulansı ile İzmir'deki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yazicier çiftinin cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü Bekir Uzundal'ı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314