Kavşakta ışık ihlali kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan ASLAN/SARAYKÖY, () - DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde dün gece meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. İkiye bölünen otomobilde bulunan 38 yaşındaki Aydın Deprem yaşamını yitirirken, Muzaffer Uçkun ağır yaralandı.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Sarayköy İlçe merkezindeki döner kavşakta meydana geldi. Kontrolsüz şekilde tali yoldan kavaşağa çıktığı ve kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Aydın Deprem yönetimindeki 48 TS 732 plakalı otomobile, soğan yüklü 06 PVC 91 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, ön kısmı kamyonun altında ezildi, arka kısmı ise savrulup elektrik direğine çarptı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ve itfaiye kazaya ilk müdahaleyi yaptı. Otomobilde bulunan ve sıkışan Aydın Deprem ve Muzaffer Uçkun ağır yaralı olarak araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aydın Deprem doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Uçkun'un ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. FOTOĞRAFLI

