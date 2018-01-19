türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...
ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin'e operasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında, Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şerif Serdaroğlu yönetimindeki 81 FH 772 plakalı otomobil...

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şerif Serdaroğlu yönetimindeki 81 FH 772 plakalı otomobil ile Ömer Dal yönetimindeki 81 KC 883 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Şerif Serdaroğlu ve Ömer Dal ile birlikte otomobillerde bulunan Selma Taşkaya, Gülhanım Serdaroğlu, Nursel Dal, Hüseyin Varlık ve Songül Varlık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314