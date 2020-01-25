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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
GÜVENLİK 25.01.2020, 23:15
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Yenice Sanayi kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Benli'nin (54) kullandığı 35 MML 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobillerde sıkışan Hakan Abay, Mustafa Benli ile Emine Benli (38) çıkarıldı. Yaralanan Hakan Abay, Mustafa Benli ve Emine Benli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Mustafa ve Emine Benli doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde, Yenice Sanayi kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Benli'nin (54) kullandığı 35 MML 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobillerde sıkışan Hakan Abay, Mustafa Benli ile Emine Benli (38) çıkarıldı. Yaralanan Hakan Abay, Mustafa Benli ve Emine Benli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Mustafa ve Emine Benli doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
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