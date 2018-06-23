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Kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdılar: 3 polis yaralı

İZMİT'te bir düğünde kavga çıktı, kavga eden kişiler, olaya müdahale etmek isteyen polislere taş ve sopalarla saldırdı, 3 polis yaralandı. Olay akşam saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yapılan...

Kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdılar: 3 polis yaralı
İZMİT'te bir düğünde kavga çıktı, kavga eden kişiler, olaya müdahale etmek isteyen polislere taş ve sopalarla saldırdı, 3 polis yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yapılan bir düğün esnasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırmaya çalıştı ancak kavga eden iki grup birleşerek polislere taş, sopa, plastik bidon ve benzeri malzemelerle saldırdı. Bazı kişiler ise tüfek ve kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olay sırasında kalabalık grup tarafından darp edilen 3 polis memuru yaralandı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili polise saldırdığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya karışan diğer şahısları yakalamak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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