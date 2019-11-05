Kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklandı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'da, iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Yunus E. (32), bıçaklanarak yaralandı. Yunus E., hastaneye kaldırılırken, Eyüp E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay, akşam...
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'da, iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Yunus E. (32), bıçaklanarak yaralandı. Yunus E., hastaneye kaldırılırken, Eyüp E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Aslan Y. (29) ile Eyüp E. (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp E., üzerindeki bıçakla Aslan Y.'yi yaralamaya çalıştı. Bu sırada, iddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan Yunus E., bıçağın bacağına ve koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Yunus E. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Yunus E. mahalleli tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Yunus E.'nin, ameliyata alındığı bildirildi.
Olayın ardından Eyüp E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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