Kavgayı ayırmaya çalışan kuryeyi yanlışlıkla öldürmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() KARTAL’da kavga eden arkadaşını ayırmak için araya giren motosiklet kuryesi Cihat Musa Baran (25) karnından vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli İsmail Ç.'nin 2013 yılında öldürülen kardeşinin katilinin kardeşini görerek kavga ettiği bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kurye Cihat Musa Baran'ı yanlışlıkla öldürdüğü öğrenildi.

Kartal, Topselvi Mahallesi , Şehit Ahmet Yalçın Sokak üzerinde 11 Ocak 2018 günü gece saat 01:45 sıralarında meydana gelen olayda kavga eden şahısları ayırmak isteyen Cihat Musa Baran tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis yaptığı soruşturmada İsmail Ç. adlı şüphelinin parkta alkol alırken, 2013 yılında kardeşi Mikail Ç.'yi tabancayla öldüren kişinin kardeşini görerek kavga etmeye başladığı tespit edildi. Kavganın büyümesi üzerine daha sonradan olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Cihat Musa Baran'ın İsmail Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Poliste suçunu itiraf eden ancak olayın kazayla olduğunu söyleyen İsmail Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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