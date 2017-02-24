Kavgayı anlatırken arkadaşını öldüren sanığa 9 yıl 2 ay hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, karıştığı bir kavgayı anlatırken, eline aldığı tabancanın tetiğine dokununca arkadaşı 24 yaşındaki Cemal Erdemir'i kazayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 34 yaşındaki İsmail Dada, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 13 Eylül'de meydana gelen olayda İsmail Dada, iddiaya göre birlikte alkol aldığı arkadaşı Cemal Erdemir'i daha önce yaşadığı bir kavgayı anlatmak istedi. Dada, "Silahı böyle çıkarmıştım" diyerek belinden çıkardığı tabancanın tetiğine dokununca Erdemir başından vurularak öldü. Olaydan 3 gün sonra jandarmaya teslim olarak tutuklanan İsmail Dada, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Cemal Erdemir'i bilinçli taksirle öldürdüğüne kanaat getirdiği sanığa verdiği 9 yıl hapis cezasını, duruşmalardaki iyi halini gözeterek 7 yıl 6 aya düşürdü. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen İsmail Dada, toplam 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı az bulan ölen Cemal Erdemir'in eşi Sevcan Erdemir, gözyaşlarına boğuldu. Sanığa dönerek, "Senin yüzünden küçücük çocuğum yetim kaldı" diyerek tepki gösteren Sevcan Erdemir, güçlükle salondan çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI