Kavganın husumete dönüşmemesi için valilik önünde eylem yaptılar

Ömer PINAR- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Biniesed ailesine mensup kişilerle alacak nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavganın büyümesini istemeyen Tay ailesi üyesi 100 kişilik grup, valilik önünde eylem yapıp olayın husumete dönüşmemesi için Vali Güngör Azim Tuna ile görüştü.

Seksenören ile Bağışlar mahallelerinde yaşayan Tay ile Biniesed aileleri arasında alacak nedeniyle dün akşam yaşanan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İki aileye mensup kişiler arasındaki kavganın husumete dönüşmesini istemeyen Tay ailesine mensup yaklaşık 100 kişilik grup, öğle saatlerinde valilik önünde toplandı. Burada bir süre alkışla seslerini duyurmak isteyen kalabalık, toplu halde valiliğe girmek isteyince polis izin vermedi. Güvenlik önlemlerinin alındığı valilik çevresinde toplanan kalabalıktan seçilen temsilciler, valiliğe alınarak Vali Güngör Azim Tuna ile görüştü. Yaklaşık yarım saat Tay ailesinin ileri gelenleriyle makamında basına kapalı görüşen Vali Tuna, Biniesed ailesinin üyelerini de arayıp sorunun daha fazla büyümemesi için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Tay ailesinin yakınlarından Seksenören Mahallesi Muhtarı Seyyid Hüseyin Çiftçi, can güvenliklerinin olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aydır bunlar bizden para istiyorlar. Bir vatandaş tefecilere borçlanmış ve bu parayı bizden tahsil etmeye çalışıyorlar. Onların bizden alacakları yok ama bizlere saldırıyorlar. Dün akşam yemek yediğimiz sırada bizlere saldırdılar. Silah ve sopalarla bizleri yaralayarak darp ettiler. Zor durumda kaldık ve devlete sığındık. İnşallah konu hallolacak. Valimiz birkaç yere telefon açtı. Bu iş çözülecektir inşallah."



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