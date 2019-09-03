banner314

banner325

Son Dakika

Kavgadan camdan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı

MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı. Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk...

GÜVENLİK 03.09.2019, 21:12
MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun 3'üncü katına arkadaşlarıyla birlikte gelen Murat B., husumetlileriyle karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., oyun salonunun penceresinden atladı. Bir alt kattaki balkona düşen Murat B., acı içinde feryat etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağ ayağı kırıldığı belirlenen Murat B., itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0