Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
Benzinin litresine 9-11 kuruş zam...
Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Edirne'de okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Beşiktaş'ta avukata evinin önünde silahlı saldırı
Avukata evinin önünde silahlı saldırı

Kavgada tabancayla vurulan genç öldü

MALATYA'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada vurulan Ali Bayır (25) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma,...

Kavgada tabancayla vurulan genç öldü
MALATYA'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada vurulan Ali Bayır (25) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan Ali Bayır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki bir özel hastaneye götürülen Bayır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayır'ın cesedi Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı'na götürülürken, olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş kovanlara el koydu. Jandarma, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314