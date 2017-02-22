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Kavgada sıkılan kurşun mescide isabet etti

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, bir kişiye tabancayla ateş ederek yaralamaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla polis tarafından adliyeye sevk edilen 33 yaşındaki Barış S. ile kardeşi 24 yaşındaki Burak S. adli kontrol altında tutulmak...

Kavgada sıkılan kurşun mescide isabet etti

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, bir kişiye tabancayla ateş ederek yaralamaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla polis tarafından adliyeye sevk edilen 33 yaşındaki Barış S. ile kardeşi 24 yaşındaki Burak S. adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
Olay dün Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Işıtan'ın (29) babası, uzaktan akrabalarının çocukları Barış ve Burak S. kardeşlerin doğru yolda olmadığını belirterek, oğlunu iki kardeşle konuşmaması konusunda uyardı. Bunu öğrenen iki kardeş yolda karşılaştıkları Yaşar Işıtan ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Barış S. Işıtan'a tabancayla ateş açtı. Olayda Yaşar Işıtan yaralanmazken, kurşunlardan biri olay yeri yakınındaki mescidin kapısına isabet etti.
İhbar üzerine harekete geçen polis iki kardeşi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün üdliyeye sevk edilen kardeşler, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbekçi mahkemeça adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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