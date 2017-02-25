Kavgada, pompalı tüfekle vurulan kadın öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle başından vurulan 59 yaşındaki Emine Laçin öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Nafiz Gürman Mahallesi 7172 Sokak'ta meydana geldi. Emine Laçin, oğlu İsmet Laçin ve 30 yaşındaki Duru Aras, sokakta karşılaştıkları İbrahim ve Yaşar Akmeşe ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Emine Laçin ve oğlu İsmet başından, Duru Aras ise sırtından pompalı tüfekle vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emine Laçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan İsmet Laçin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Duru Aras ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emine Laçin'in cesedi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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