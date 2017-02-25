Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha

Kavgada, pompalı tüfekle vurulan kadın öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle başından vurulan 59 yaşındaki Emine Laçin öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Nafiz...

Kavgada, pompalı tüfekle vurulan kadın öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle başından vurulan 59 yaşındaki Emine Laçin öldü, 2 kişi de yaralandı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Nafiz Gürman Mahallesi 7172 Sokak'ta meydana geldi. Emine Laçin, oğlu İsmet Laçin ve 30 yaşındaki Duru Aras, sokakta karşılaştıkları İbrahim ve Yaşar Akmeşe ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Emine Laçin ve oğlu İsmet başından, Duru Aras ise sırtından pompalı tüfekle vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emine Laçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılardan İsmet Laçin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Duru Aras ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emine Laçin'in cesedi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.