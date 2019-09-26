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Kavgada fenalaşan liseli Hakan, yaşama tutunamadı
SAMSUN'un Terme ilçesinde lise öğrencisi Hakan Çoban (15), okul çıkışı öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbelerle yere yığıldı. Hastanede tedaviye alınan genç, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay,...
GÜVENLİK 26.09.2019, 16:22
SAMSUN'un Terme ilçesinde lise öğrencisi Hakan Çoban (15), okul çıkışı öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbelerle yere yığıldı. Hastanede tedaviye alınan genç, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 12 Eylül'de, Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Hakan Çoban, iddialara göre kavga eden öğrencileri ayırmak isterken göğüsüne aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Fenalaşan öğrenci ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edien Çoban, tedavi altına alındı. Hakan Çoban, bu sabah yaşamını yitirdi. Hakan Çoban'ın cenazesinin yarın Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Olay sonrası başlatılan soruşturmada lise öğrencisi Y.A. (18) gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 12 Eylül'de, Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Hakan Çoban, iddialara göre kavga eden öğrencileri ayırmak isterken göğüsüne aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Fenalaşan öğrenci ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edien Çoban, tedavi altına alındı. Hakan Çoban, bu sabah yaşamını yitirdi. Hakan Çoban'ın cenazesinin yarın Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Olay sonrası başlatılan soruşturmada lise öğrencisi Y.A. (18) gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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