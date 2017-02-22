Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kavga ettiği Suriyeli tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Yahya Kırlangıç, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1184 Sokak'ta meydana geldi. Yahya Kırlangıç ile Suriyeli olduğu belirtilen kimliği belirsiz kişi arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suriyeli, Kırlangıç'ı sırtından bıçakladı. İki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kırlangıç, çevredekilerin yardımıyla otomobille Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırlangıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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