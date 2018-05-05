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Kavgada bıçaklanan Suriyeli genç öldü

GAZİANTEP'te, kavga ettiği İsmail Ç. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ubeyda Muhammed (19) yaşamını yitirdi. Olay, dün gece geç saatlerde Vatan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arlarında anlaşmazlık bulunan İsmail Ç. İle...

Kavgada bıçaklanan Suriyeli genç öldü
GAZİANTEP'te, kavga ettiği İsmail Ç. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ubeyda Muhammed (19) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece geç saatlerde Vatan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arlarında anlaşmazlık bulunan İsmail Ç. İle Ubeyda Muhammed, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İsmail Ç., yanındaki bıçakla Muhammed'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammed, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Muhammed'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayın ardından kaçan şüpheli İsmail Ç. ise polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

 

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