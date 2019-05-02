Kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında kız isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ateşlen av tüfeğinden çıkan saçmalar, çocuklara isabet etti. Yaralanan 3 çocuk, hastanede tedaviye alındı.Olay, öğle saatlerinde Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Akraba olan 2 grup arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinde çıkan saçmalar, sokakta bulunan 3 çocuğa isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak delil incelemesi yaptı.Görgü tanığı Feride Esmer, olayın kız isteme meselesi yüzünden çıktığını iddia ederek, "Bir hafta önce kız istemeye geldiler, ağabeyim kızının yaşının küçük olduğunu ve kızının istemediği belirterek vermeyeceğini söyledi. Oğlunun da 3 yıl cezası var. Daha önce oğlu izne gelince, kapıya silah sıktı. Biz şikayetçi olmuştuk. Buraya gelip baskın yaptılar" dedi.Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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