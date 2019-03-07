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Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun Umutcan'ın bacağına isabet etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavga eden kimliği belirsiz 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu, yoldan geçen 14 yaşındaki Umutcan P. vuruldu. Bacağından yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan...

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun Umutcan'ın bacağına isabet etti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavga eden kimliği belirsiz 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu, yoldan geçen 14 yaşındaki Umutcan P. vuruldu. Bacağından yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan ikiliyi arıyor.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, sokak ortasında bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflardan biri belindeki tabancayı çıkartarak, ateşledi. Rastgele ateş açan saldırganın tabancasından çıkan mermilerden biri yolda yürüyen Umutcan P.'nin bacağına isabet etti. Kavga eden iki kişi, kaçtı. Umutcan P. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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